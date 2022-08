Danes v naših koncih možne kratkotrajne plohe Lokalec.si Danes bo večinoma suho, več sonca bo na zahodu, jutri v vzhodnih in osrednjih krajih občasno rahel dež. Pihal bo severnik, zapišejo na strani Agencije RS za okolje. Danes bo več jasnine na zahodu, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo manjše kratkotrajne plohe. Pihal bo severnik, ki bo v severnih krajih občasno nekoliko okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do ...

