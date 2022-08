Topleje je, a ponovno nas čakajo plohe in nevihte Lokalec.si Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in jutri tudi nevihte. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v vzhodni polovici Slovenije, kjer bodo popoldne kratkotrajne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 °C. Jutri bo delno jasno s ...

