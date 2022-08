"Žurajmo kot Sanna!" Finke v podporo premierki objavljajo posnetke zabav RTV Slovenija Finke so v podporo premierki Sanni Marin začele na družbenih omrežjih množično objavljati posnetke sebe, kako plešejo in se zabavajo. 36-letna Sanna Marin je namreč na udaru, potem ko so vzniknili videoposnetki z njenih divjih zabav.

Sorodno

















































Oglasi