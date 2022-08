“Standard civilizirane družbe … Ko te javnost pozove, reagiraš! Ampak ne tako, da se skriješ in da te mediji branijo na vse pretege. To je ta razlika med moderno, civilizirano levico in estradno, nafurano kvazi-levico, kot jo poznamo v naših krajih,” je ob novici, da se je finska premierka odločila testirati na droge, zapisal politični komentator Miran Videtič. Po poročanju STA je finska predsedn ...