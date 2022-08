Nogometaši Maribora in Celja so se razšli z neodločenim izidom Lokalec.si Nogometaši Maribora in Celja so se v 6. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (2:2). * Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kordež.

* Strelca: 1:0 M. Božić (6.), 2:0 M. Božić (23.), 2:1 Ikwuemesi (37.), 2:2 Ikwuemesi (41.).

* Maribor: Bergsen, Žinič (od 73. Vipotnik), Šoštarič Karič, Uskoković, Sikošek, Antolin (od 61. Vidaković), Repas, M. Božić, ...

