V 6. krogu prve slovenske nogometne lige je bil na sporedu štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Celjani so na Ljudskem vrtu po zaostanku z 2:0, na koncu izvlekli remi in zabeležili še četrti letošnji ligaški remi. Štajerski derbi sta obe moštvi začeli v nekoliko okrnjenih postavah, saj so bili oboji prikrajšani za nekaj poškodovanih soigralcev. Tekmo so bolje začeli Mariborčani in že v šesti m ...