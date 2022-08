Dramatičen, a srečen konec Anje Osterman Dnevnik Z nastopi na evropskem prvenstvu so končali tudi kajakaši in kanuisti na mirnih vodah, kjer je Slovenijo uspešno zastopala 29-letna Primorka Anja Osterman, ki je v Münchnu osvojila srebrno in bronasto kolajno.

Sorodno





































































































































































































































































Oglasi