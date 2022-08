Roma ostaja stoodstotna, Juventus in Milan ne, Stojanović do prve točke SiOL.net Na uvodni ponedeljkovi tekmi drugega kroga italijanskega prvenstva je Roma z golom Chrisa Smallinga premagala Cremonese in ostala stoodstotna. Juventus je drugo zmago v ponedeljek lovil pri Sampdorii, a je zgolj remiziral (0:0). Sta pa tako kot Roma stoodstotna še vodilni Napoli, ki je dosegel že devet golov, in Inter Samirja Handanovića.

