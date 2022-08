Stojanović do prve točke, prvaki nič več stoodstotni SiOL.net Na prvi nedeljski tekmi drugega kroga italijanskega prvenstva sta se Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral celo tekmo, Lovro Štubljar pa zaradi poškodbe ni igral, in Fiorentina razšla brez zadetkov, čeprav je Empoli po izključitvi Sebastiana Luperta od 67. minute igral z igralcem manj. Atalanta, ki tudi na uvodu v novo sezono ne računa na Josipa Iličića, je z 1:1 remizirala proti aktualnemu prvaku serie A Milanu. Na vrhu sta po dveh krogih s po šestimi točkami Napoli in Inter Samirja Handanovića.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Gruzija

Italija

Josip Iličić

Samir Handanovič Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Primož Roglič

Jošt Zakrajšek

Robert Golob

Janez Janša