Dnevi poezije in vina predstavljajo, "kaj vse zmore sodobna poezija" RTV Slovenija S pesniškim branjem udeležencev katalonsko-slovenske prevajalske delavnice in odprtjem razstave Viktorije Potočnik v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih zaganjajo 26. festival Dnevi poezije in vina.

