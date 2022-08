Pesniški polet od sanj do ljubezni Primorske novice Z branji udeležencev katalonsko-slovenske prevajalske delavnice in odprtjem razstave Viktorije Potočnik so včeraj v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih odprli 26. Dneve poezije in vina. Na festivalu s središčem na Ptuju se bo do konca tedna predstavilo 20 pesnic in pesnikov iz desetih držav, osrednja gosta bosta ameriška pesnica Carolyn Forché in njen poljski kolega Tomasz Rožycki.

