Manchester United vstal od mrtvih in prizadejal bolečo zaušnico Liverpoolu 24ur.com Konec tretjega kroga angleškega nogometnega prvenstva je prinesel ponedeljkov derbi med Manchester Unitedom in Liverpoolom. Za favorizirani ekipi se sezona premier league ni začela po pričakovanjih. Manchester United je na Old Traffordu vpisal prvo zmago v sezoni po zaslugi golov Jadona Sancha in Marcusa Rashforda.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Logar

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Miha Kordiš