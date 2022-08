Nizozemec od navdušenja preklinjal, Klopp: Vem, da zveni smešno SiOL.net Za nogometaši Liverpoola je klavrn začetek nove sezone, ki si jo verjetno pri Redsih niso predstavljali niti v najhujših sanjah. Varovanci Jürgena Kloppa so v ponedeljek v velikem derbiju z 1:2 klonili proti Manchester Unitedu in so po treh odigranih krogih šele pri dve točkah.

