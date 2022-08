Finska premierka Sanna Marin je bila na testu za droge negativna, so danes sporočili iz njenega urada. Minister Luka Mesec se po očitkih o zlorabi prepovedanih drog še vedno izogiba testiranju. Marinova je v petek opravila test, potem ko so se nanjo zgrnile kritike po objavi videoposnetkov z zasebne zabave. Vzorec urina Marinove so testirali na prisotnost različnih drog, kot so kokain, amfetamin, ...