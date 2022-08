Blažič: Do konca druge kvalifikacijske tekme ne bo govora o Litvi RTV Slovenija "Vsak točno ve, kaj je njegova vloga. Od prvega do zadnjega. Vsak je pomemben člen. Vsakega spoštujemo. To je edini način, da naredimo kakšen uspeh," je prepričan Jaka Blažič.

