Pred košarkarji pomembne tekme Gorenjski glas Ljubljana – Za člansko košarkarsko reprezentanco je skoraj mesec dni priprav. V četrtek in v nedeljo jih že čakata dve tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, in sicer proti Estoniji v Celju in proti Nemčiji v Münchnu. Naslednji četrtek, 1.

Sorodno















Oglasi