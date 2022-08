Janković in Ropret navijače vabita v Stožice: 'Zaslužijo si podporo vseh nas' 24ur.com Ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret sta na novinarski konferenci spregovorila o aktualnem dogajanju v povezavi z bližajočim se svetovnim prvenstvom v odbojki za moške, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska. Ropret je poudaril, da je slovenska reprezentanca ekipa "srčnih fantov", ki si zasluži podporo navijačev. Janković pa je na drugi ...

