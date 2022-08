Slovenci so pripravljeni! V Stožicah je orožje položil Iran, toda po treh osvojenih nizih še ni bilo konec ... Ekipa Slovenski odbojkarji so v generalki pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva v Ljubljani in na Poljskem premagali Iran s 3:0 (20, 25, 28). Že v petek bo šlo v Stožicah zares, ko se bo Slovenija pomerila s Kamerunom.



