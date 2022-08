Lastniki psov presenečeni nad novo ugotovitvijo znanstvenikov: tudi kosmatinci točijo solze SiOL.net Japonski raziskovalci z univerze Azabu so ugotovili, da lahko psi jokajo, ko so zelo čustveno vznemirjeni. Pri tem so zaznali, da se njihova količina solz poveča ob pozitivnih čustvih, piše v študiji, objavljeni v ponedeljek. Odprto pa ostaja vprašanje, ali jokajo tudi ob negativnih čustvih, ugotovitve povzema nemška tiskovna agencija dpa.

