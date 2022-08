Psi točijo solze sreče Moški svet Japonski raziskovalci z univerze Azabu so ugotovili, da lahko psi jokajo, ko so zelo čustveno vznemirjeni. Pri tem so zaznali, da se njihova količina solz poveča ob pozitivnih čustvih, piše v študiji objavljeni v ponedeljek. Odprto pa ostaja vprašanje, ali jokajo tudi ob negativnih čustvih.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Japonska Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Luka Dončić

Luka Mesec

Janez Janša