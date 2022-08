Crvena zvezda po drami pred 50 tisoč navijači ostala brez lige prvakov SiOL.net Danes so postali znani trije udeleženci skupinskega dela lige prvakov, ki jih čaka zajetna finančna pogača, kar 17 milijonov evrov. O tem, kdo se bo družil z evropsko elito, se je odločalo v Plznu, Lizboni in Beogradu, kjer je Crvena zvezda na razprodanem stadionu Rajko Mitić pred približno 50 tisoč gledalci po veliki drami in avtogolu v zadnjih minutah remizirala z Maccabijem iz Haife (2:2) in ta...

Sorodno





















Oglasi