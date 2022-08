Prijeli še prekupčevalca Dnevnik Preiskava umora v Kobjeglavi je kriminaliste pripeljala še do preprodajalca droge iz Zasavja. Policisti so ga že prijeli. Aprila je Kras pretresel umor v Kobjeglavi. Izkazalo se je, da je 57-letnika večkrat zabodel in porezal 59-letni Italijan, v...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Ivo Vajgl