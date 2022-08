Po umoru v Kobjeglavi policisti prišli na sled tudi preprodajalcu mamil RTV Slovenija Med preiskavo aprilskega umora v Kobjeglavi, ki so jo policisti sklenili konec junija, so ugotovili, da je umorjenemu mamila dostavljal osumljenec iz Zasavja, ki so ga po preiskavi pretekli teden pridržali, so sporočili s PU Koper.

