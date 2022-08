V SDS-u pričakujejo, da bi NSi podprl Logarja. V NSi-ju čakajo na odločitev Ljudmile Novak. RTV Slovenija Poslanci, tudi iz opozicije, so soglasno podprli začasno znižanje DDV-ja za električno energijo, zemeljski plin, les za kurjavo in daljinsko ogrevanje. Kako v opoziciji ocenjujejo ukrepanje ob draginji in kakšno je sodelovanje med strankama opozicije?

