Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi višjih cen elektrike in plina, ki predvideva 40 milijonov evrov pomoči, je po besedah premierja Roberta Goloba usmerjen predvsem v letos, ko je problemov še dokaj malo. Prihodnje leto bo prizadeto praktično vse gospodarstvo in pričakuje se, da bo potrebna pomoč do ene milijarde evrov, je dejal za Odmeve. Golob je napovedal, da naj bi se v dveh tednih na ...