Bo konec tedna prinesel težko pričakovane padavine? SiOL.net Danes in v petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

