V priporu dobavitelj umorjenega preprodajalca Primorske novice Pet mesecev po umoru v Kobjeglavi prihajajo na dan nove podrobnosti o nezakonitih poslih 57-letnega domačina, ki so ga, kot kaže, tudi stali življenja. Koprske kriminaliste so sledi že pred časom pripeljale do Adriana Petelina, italijanskega državljana iz Devina,...

