Državni zbor soglasno sprejel znižanje DDV na energente Energetika.NET Državni zbor je v torek z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov, ki od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 predvideva začasno znižanje stopnje DDV z 22 % na 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo.

Sorodno



























































































































































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Luka Dončić

Goran Dragić

Luka Mesec

Janez Janša