Toliko okužb so potrdili v torek SiOL.net Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v torek v Sloveniji ob 728 PCR-testih in 5.302 hitrih antigenskih testih potrdili 1.592 primerov okužb s koronavirusom, kar je 999 manj kot prejšnji torek, ko so potrdili 2.591 okužb, kažejo podatki NIJZ. Kot nakazuje trend, število okužb pada.

Sorodno































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Metod Ropret

Luka Mesec