Včeraj potrdili toliko novih okužb SiOL.net Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek v Sloveniji ob 591 PCR-testih in 4.482 hitrih antigenskih testih potrdili 1.336 primerov okužbe s koronavirusom, kar je 177 manj kot prejšnjo četrtek, ko so potrdili 1.521 okužb, kažejo podatki NIJZ. Včeraj sta boj z boleznijo izgubila dva covidna bolnika, iz bolnišnic so odpustili 15 covidnih bolnikov.

