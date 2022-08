20. svetovno prvenstvo v odbojki in 20 g beljakovin v lončku zurnal24.si Zott je z novo linijo Zott PROTEIN nacionalni sponzor 20. svetovnega prvenstva v odbojki, ki bo v Sloveniji potekalo od 26. avgusta do 7. septembra, gostila pa ga bo ljubljanska Arena Stožice. V okviru prvenstva se bo v Sloveniji zvrstilo kar 30 tekem, naši fantje pa bodo igrali proti Kamerunu, Franciji in Nemčiji.

