Slovenija bo gostila svetovno prvenstvo v odbojki za moške Lokalec.si Slovenija bo od 26. avgusta do 7. septembra gostila svetovno prvenstvo v odbojki za moške. Gre za najvidnejše in najprestižnejše odbojkarsko tekmovanje na svetu, posebno priznanje pa je Sloveniji kot izjemnemu organizatorju pomembnih športnih dogodkov izkazala mednarodna zveza, ki je Odbojkarski zvezi Slovenije zaupala organizacijo odbojkarskih tekem v štirih tekmovalnih skupinah. To pomeni, da bomo v Areni Stožice lahko spremljali vrhunsko odbojko, vključno s tekmami osmine finala in četrtfinala.

