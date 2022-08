Ukrajina danes obeležuje dan neodvisnosti, bi to lahko prineslo nove brutalne napade Putinove soldateske? Demokracija Piše: STA, C. R. V Ukrajini danes obeležujejo 31. dan neodvisnosti, potem ko se je država leta 1991 osamosvojila od nekdanje Sovjetske zveze. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem v luči ruske invazije v svojem nagovoru obljubil, da se bodo “borili do konca”, z vsega sveta pa se vrstijo čestitke in izrazi podpore Ukrajini. V svojem rednem nočnem nagovoru je ukrajinski predsedn

Sorodno







































Oglasi