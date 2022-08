Znanstvena stroka proti gradnji hidroelektrarne Mokrice Energetika.NET Številni slovenski znanstveniki s širšega področja naravoslovja so prejšnji teden pozvali vlado, naj razveljavi odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. »Prosimo za strokovno in pravno dosledni ponoven razmislek o (ne)smiselnosti posega v naravo na sotočju Save, Krke in Sotle,« so zapisali v javnem pozivu, objavljenem v časniku Delo.

