Zavrnili argumente proti gradnji HE Mokrice Dnevnik V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je glavni investitor v hidroelektrarno (HE) Mokrice, zavračajo argumente proti gradnji objekta, ki so jih ta teden nanizali predstavniki znanstvene stroke. Izpostavljajo upravičenost in koristnost...

Sorodno











Oglasi