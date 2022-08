Zaradi nosečnosti odpovedala New York Dnevnik Nekdanja številka ena ženskega tenisa, Nemka Angelique Kerber, je na družbenih omrežjih potrdila, da bo zaradi nosečnosti izpustila zadnji teniški turnir za veliki slam v sezoni, odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v New Yorku začelo v ponedeljek....

Sorodno











Oglasi Omenjeni New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Mesec

Janez Janša

Luka Dončić