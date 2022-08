Đoković doma gradi luksuzni hotel in športni center, v New Yorku ne bo igral Svet 24 Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je dokončno odpovedal nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo v ponedeljek. Zmagovalec 21 turnirjev za grand slam ne sme nastopiti v ZDA, ker ni cepljen proti novemu koronavirusu. Medtem pa portal Alo razkriva, da se je najboljši teniški igralec odločil 'stopiti v posel', ki ga bo stal 20 milijonov evrov.





Sorodno















































































































































































































Oglasi