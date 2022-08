Andreju Šifrerju za 70 let v Kranju posvetili posebno razstavo RTV Slovenija Ker je Andrej Šifrer letos dopolnil 70 let, so se mu someščani v Kranju želeli pokloniti s posebno razstavo. 70 let – NIČ proti VEČnosti v galeriji Prešernove hiše v Kranju vsebuje bogat nabor predmetov, ki predstavljajo diskografijo in dosežke pevca.

