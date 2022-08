Andreju Šifrerju ob 70-letnici v Kranju pripravili posebno razstavo Primorske novice Znani slovenski pevec, kantavtor in skladatelj zabavne glasbe Andrej Šifrer praznuje 70 let. Ob tej priložnosti so v Kranju svojemu someščanu postavili razstavo z naslovom 70 let - NIČ proti VEČnosti, ki jo je Gorenjski muzej včeraj odprl v galeriji Prešernove hiše v Kranju.

