Ministrstvo za pravosodje se zavzema za ničelno stopnjo tolerance do spolnega nasilja, žrtve pa je družba dolžna zaščititi in jim pomagati, je v današnjem odzivu na primere domnevnih spolnih napadov navedla ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in žrtve spolnega nasilja spodbudila, da vsakršen napad prijavijo pristojnim organom. Ministrico žalosti, da “smo kot družba še […]