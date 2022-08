VIDEO: Ministrica Asta Vrečko o aferi Smodej, ter povezavah Levice Lokalec.si Policija še vedno izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj, prva žrtev bi sicer naj na policijo podala prijavo. Na dogajanje se je za našo televizijo odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je v izjavi za medije izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, ter napovedala preverbo ...

