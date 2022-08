Karim Benzema jenajboljši med najboljšimi Dnevnik Znane so skupine nogometne lige prvakov. V njej bodo sodelovali tudi štirje Slovenci, in sicer Kevin Kampl (Leipzig), Samir Handanović (Inter Milano), Jan Oblak (Atletico Madrid) in Benjamin Šeško (Salzburg). Branilec naslova je Real Madrid.

