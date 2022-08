Tekmo v Ukrajini, ki je trajala več kot štiri ure, večkrat prekinili zračni alarmi 24ur.com V Ukrajini so se kljub vojaški agresiji Rusije odločili, da izvedejo nogometno ligo. Ta se seveda igra pod posebnimi pogoji in ob trajnih alarmih zaradi morebitnih zračnih napadov, je ena od prvih tekem tam trajala več kot štiri ure. Šlo je za dvoboj prvega kroga tamkajšnjega prvenstva med ekipama Lvov in Metalist. Prvenstvo se je uradno začelo v torek, vsi stadionu pa so bili prazni.

