Sinoči, 26. avgusta 2022, je ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski opozoril, da razmere v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje ostajajo zelo tvegane in nevarne. Znova je pozval, naj oblegano nuklearko pregleda skupina mednarodnih strokovnjakov in naj se ruske enote, ki so jo zasedle, umaknejo. V četrtek je namreč zaradi izpada električne energije prišlo do izredne zaustavitve dveh reaktorjev, ...