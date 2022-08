Selektor Srbov kritičen: Zakaj sta Poljska in Slovenija v prednosti? To je SP, ne zasebno tekmovanje. SiOL.net V Ljubljani in Katovicah se danes začenja 20. svetovno odbojkarsko prvenstvo za moške. A še preden so se dvoboji razvneli na igrišču, se je zaiskrilo ob njih. Selektor srbske reprezentance Igor Kolaković je dal jasno vedeti, da ni zadovoljen s pravilom tekmovanja, ki predvideva, da gostitelja ob morebitnem napredovanju v izločilne boje v te napredujeta kot prvo- in drugoumeščena reprezentanca, ne glede na to, s katerega mesta bi dejansko napredovali. "To je svetovno prvenstvo, ne zasebno tekmovanje," je besen Črnogorec.

