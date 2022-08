Po maratonu v Stožicah se smeji Iranu, Kanadčani v zadnjem nizu pretili evropskim prvakom SiOL.net Drugi dan svetovnega odbojkarskega prvenstva sta za maraton in dramatično končnico poskrbela Argentina in Iran, po treh urah in petih nizih se je pomembne zmage veselila azijska reprezentanca. Zvečer so se v Stožicah prvič predstavili evropski prvaki Italijani, ki so lani v finalu prvenstva stare celine razžalostili Slovence, in s 3:0 premagali Kanado, Srbi so prvenstvo prav tako odprli z zmago s ...

