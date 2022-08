Prevzetnost in pristranost narodne noše: tradicija Lužiških Srbov v dialogu s sodobno umetnostjo RTV Slovenija Anteja Trstenjaka so pred stotimi leti navdušile raznolike narodne noše žensk v pokrajini Lužiških Srbov na vzhodu današnje Nemčije. Ta motivika ga je navdihovala še 30 let pozneje, ko je ustvaril cikel Lužičanke. Ta je temelj nove razstave v Mariboru.

Oglasi