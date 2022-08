Ministrica za kulturo: KC Pekarna predstavlja dodano vrednost lokalni skupnosti RTV Slovenija "Ti prostori so nujni za mesto in za razvoj regije," je o Kulturnem centru (KC) Pekarna dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko med obiskom Maribora, kjer si je ogledala tudi gradbišče Centra Rotovž in se udeležila odprtja razstave v UGM-u.

