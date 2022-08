VIDEO: Ustavil sredi avtoceste in otroka posadil na kahlico, Dars vse posnel Maribor24.si Darsove kamere so posnele tujega voznika, ki se je na avtocesti nevarno ustavil ter posadil otroka na kahlico. Nato je počakal, da je otrok opravil potrebo, vsebino kahlice izpraznil čez zaščitno ograjo, kahlico očistil, pospravil in nadaljeval vožnjo po avtocesti. [SAJ NI RES, PA JE] 🤦 Včasih se klicu narave ne da upreti. 🤷 Vendar nikar ne posnemajte tujega voznika, ki je ustavil kar na pospešev ...

