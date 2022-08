[VIDEO]: Tujec sredi avtoceste otroka posadil na kahlico. Morda pa le potrebujemo avtocestno policijo? Nova24TV DARS je delil posnetek, ki so ga ujele nadzorne kamere, kjer tuji voznik nerazumno ustavi sredi avtoceste in otroka posadi na kahlico. Preberite še: Ukinitev avtocestne policije je s finančnega vidika nerazumna, odločitev obžalujejo tudi na Darsu Nato je mirno počakal, da otrok opravi potrebo, vsebino kahlice pa je izpraznil čez zaščitno ograjo, kahlico očistil, pospravil in nadaljeval z vožnjo, ...

